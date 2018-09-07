Золотые унитазы из особняка якутского владельца казино попали на видео

В доме жителя Якутска нашли золотые унитазы

Фигуранты дела — 44-летний житель Якутска и пять его подельников. Следователи установили, что с июня 2016 года подозреваемые открыли сеть залов с игровыми автоматами по всему городу. На деньги проигравшихся горожан организаторы казино обставляли свои дома золоченой мебелью и сантехникой.

«Изъяты сотни игровых автоматов и компьютеров, камеры скрытого слежения за игроками, свыше полумиллиона рублей наличными», — говорится в сообщении СК.

В отношении главаря банды заведено уголовное дело об организации преступного сообщества, еще пять человек подозреваются в участии в преступном сообществе.