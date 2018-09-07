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Золотые унитазы из особняка якутского владельца казино попали на видео
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В доме жителя Якутска нашли золотые унитазы 

Рамблер + ещё 8 8 часов назад
Фото: кадр из видео
Следователи в Якутске обнаружили в домах владельцев нелегальных казино позолоченные унитазы, пишут «Известия» со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Фигуранты дела — 44-летний житель Якутска и пять его подельников. Следователи установили, что с июня 2016 года подозреваемые открыли сеть залов с игровыми автоматами по всему городу. На деньги проигравшихся горожан организаторы казино обставляли свои дома золоченой мебелью и сантехникой.
«Изъяты сотни игровых автоматов и компьютеров, камеры скрытого слежения за игроками, свыше полумиллиона рублей наличными», — говорится в сообщении СК.
В отношении главаря банды заведено уголовное дело об организации преступного сообщества, еще пять человек подозреваются в участии в преступном сообществе.
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