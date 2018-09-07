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В Японии произошло новое землетрясение
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На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 4,6 

ТАСС 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в пятницу на севере Японии. По данным метеорологического управления страны, эпицентр новых подземных толчков находился в префектуре Хоккайдо, а их очаг залегал на глубине 40 км.
О пострадавших или разрушениях информация не поступала, угроза цунами не объявлялась. Землетрясение стало афтершоковым: местные сейсмологи предупреждали, что в течение ближайшей недели в этом регионе могут происходить новые толчки.
По последним данным, по крайней мере 16 человек погибли, более 300 пострадали и еще 26 числятся пропавшими без вести в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое в ночь на четверг произошло на острове Хоккайдо. Удар стихии привел к масштабным перебоям в электроснабжении и транспортном сообщении в префектуре: без света по-прежнему остаются около 1,5 млн домов. На полное восстановление энергоснабжения префектуры может уйти до недели.
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