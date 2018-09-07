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Следователю Дрыманову продлили арест
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Следователю Дрыманову продлили арест по делу о взятках 

News.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: АГН "Москва"
Суд оставил под стражей экс-главу столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова. Его обвиняют во взяточничестве.
Заседание проходило в Лефортовскиом суде Москвы. Судья Сергей Рябцев определил срок продления меры пресечения до 16 декабря 2018 года.
Экс-глава управления СКР был задержан 17 июля в рамках уголовного дела о подкупе офицеров СК участниками группировки Шакро Молодого. По этому делу под следствием также находится бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров. Другой фигурант дела Михаил Максименко был приговорён к 13 годам колонии строгого режима, писал News.ru.
Бывшему главному сыщику столицы вменяют два эпизода взяточничества. Как предполагается, офицеры СК получили от криминальных элементов $1 млн за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова. Доля генерала составила $200 тысяч. Кроме того, Дрыманов получил от Никандрова около €10 тысяч за покровительство.
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