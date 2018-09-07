Стрельба произошла возле Ниагарского водопада

СМИ: в результате перестрелки близ Ниагарского водопада пострадали три человека

Три человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями в результате перестрелки в городе Сент-Катаринс (провинция Онтарио). Об этом сообщил телеканал CBC.

По данным полиции, инцидент произошел в центральной части города. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили трех пострадавших, состояние одного из них оценивается как критическое. Они были доставлены в больницу.

"Мы разыскиваем вооруженных подозреваемых", — сообщил представитель полиции Фил Гевин.

Другой информации правоохранительные органы пока не предоставили. На месте происшествия работают кинологи с собаками.

Сент-Катаринс находится примерно в 20 км от Ниагарского водопада.