В Бразилии ножом ранен кандидат в президенты

Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару получил ножевое ранение во время встречи с избирателями. Преступник задержан, о его мотивах пока ничего не сообщается.
Болсонару был выдвинут на пост президента страны от правой Социал-либеральной партии и лидирует по популярности среди всех кандидатов.
В четверг во время встречи с избирателями Болсонару был ранен ножом в живот, однако ранение было поверхностным, и депутат остался жив. От смерти пришлось спасать самого нападавшего: разгневанные сторонники Болсонару избили преступника, и правоохранительным органам пришлось защищать его от толпы, сообщает ТАСС.