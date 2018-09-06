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В Бразилии ножом ранен кандидат в президенты
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В Бразилии ножом ранен депутат, претендующий на пост президента 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару получил ножевое ранение во время встречи с избирателями. Преступник задержан, о его мотивах пока ничего не сообщается.
Болсонару был выдвинут на пост президента страны от правой Социал-либеральной партии и лидирует по популярности среди всех кандидатов.
В четверг во время встречи с избирателями Болсонару был ранен ножом в живот, однако ранение было поверхностным, и депутат остался жив. От смерти пришлось спасать самого нападавшего: разгневанные сторонники Болсонару избили преступника, и правоохранительным органам пришлось защищать его от толпы, сообщает ТАСС.
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