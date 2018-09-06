В Бразилии ножом ранен кандидат в президенты

В Бразилии ножом ранен депутат, претендующий на пост президента

Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару получил ножевое ранение во время встречи с избирателями. Преступник задержан, о его мотивах пока ничего не сообщается.

Болсонару был выдвинут на пост президента страны от правой Социал-либеральной партии и лидирует по популярности среди всех кандидатов.