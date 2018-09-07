Ещё
Ранивший кандидата в президенты Бразилии дал показания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ранивший кандидата в президенты Бразилии назвал причину нападения 

РИА Новости + ещё 32 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Злоумышленник, тяжело ранивший ведущего кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару, объяснил нападение идеологическими разногласиями, сообщает портал G1.
Болсонару был ранен ножом во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Нападавший был обезврежен сторонниками политика, а затем задержан правоохранителями.
"Он (задержанный) пытался ранить кандидата Жаира Болсонару, поскольку имел с ним разногласия в идеях и образе мыслей, еще он сказал, что тут был личный вопрос", — сообщил представитель полиции, которого цитирует портал.
Отмечается, что, несмотря на предполагаемую идеологическую подоплеку нападения, задержанный мужчина не состоял ни в одной из политических партий.
После недопуска Луиса Инасиу Лулы да Силва к октябрьским выборам президента именно Болсонару, представляющего правую Социал-либеральную партию, эксперты относят к основным претендентам на победу.
Последние новости
Китай нанес по доллару два мощных удара В МИД сравнили танцы Захаровой и Мэй Что стоит за "ультиматумом" Максаковой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России рассказали о возможной войне с США227
Обвиняемый в отравлении Скрипалей высказался747
Панин оскорбил россиян и пообещал покинуть страну210
Лавров показал любимый мем про Скрипалей24
Вдова Захарченко выступила с заявлением256
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение