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Раненый кандидат в Бразилии будет вести онлайн-кампанию
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Раненый кандидат в президенты Бразилии будет вести онлайн-кампанию 

РИА Новости + ещё 55 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фаворит президентской гонки в Бразилии Жаир Болсонару будет вести часть своей предвыборной кампании через интернет, оставаясь на реабилитации в госпитале, сообщил в пятницу президент Социально-либеральной партии страны Густаву Бебианну.
Болсонару был ранен ножом во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, ему сразу была сделана операция. Сейчас политик переведен в госпиталь в Сан-Паулу. Президентские выборы в Бразилии пройдут уже 7 октября.
"Его план поездок отменен. Кампания будет вестись через интернет, путем записи видео", — приводит канал Globo заявление Бебианну.
По его словам, на ряде предвыборных мероприятий Болсонару будет замещать кандидат, идущий вместе с ним на пост вице-президента, генерал Хамилтон Моуран.
Ранее медики сообщали, что срок госпитализации Болсонару составит от семи до десяти дней. Возобновление предвыборной деятельности кандидата вне госпиталя возможно не ранее чем через 20 дней.
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