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В Петербурге арестовали главу профсоюза фрилансеров
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В Петербурге арестовали главу профсоюза фрилансеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд в Петербурге санкционировал арест задержанного ранее сотрудниками ФСБ главы профсоюза фрилансеров Владимира Солошенко, обвиняемого в присвоении 4 миллионов рублей организации, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
По данным городского управления Следственного комитета, с мая 2016 года по июль 2017 года Солошенко, являясь учредителем и председателем некоммерческой организации "Профсоюз свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников", а также учредителем организации "OneShopWorld", зарегистрированной в Великобритании, незаконно присвоил денежные средства профсоюза в сумме не менее 4 миллионов рублей.
"Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Солошенко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества), сроком по 30 октября 2018 года", — говорится в сообщении.
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