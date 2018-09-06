В Петербурге арестовали главу профсоюза фрилансеров

Суд в Петербурге санкционировал арест задержанного ранее сотрудниками ФСБ главы профсоюза фрилансеров Владимира Солошенко, обвиняемого в присвоении 4 миллионов рублей организации, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

По данным городского управления Следственного комитета, с мая 2016 года по июль 2017 года Солошенко, являясь учредителем и председателем некоммерческой организации "Профсоюз свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников", а также учредителем организации "OneShopWorld", зарегистрированной в Великобритании, незаконно присвоил денежные средства профсоюза в сумме не менее 4 миллионов рублей.