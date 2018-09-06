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Троих россиян задержали на Кипре
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Троих россиян задержали на Кипре 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Трое граждан России задержаны полицией Кипра по подозрению в мошенничестве с кредитными картами. Об этом сообщили в российском посольстве, передает РИА Новости.
Обвинений им пока не предъявили.
«Уже сегодня днем состоялся предварительный суд, по заключению которого этих трех граждан оставили под стражей еще на восемь дней на период расследования дела», — заявили в дипмиссии.
Подозрительные финансовые операции на сумму в 5,4 тысячи евро привлекли внимание полиции в районе Фамагуста, пишет издание In Cyprus. Предполагается, что злоумышленники использовали украденные данные пяти иностранных кредитных карт и по предварительному сговору подделали документы, чтобы нелегально получить кредит.
Возраст россиян — 25, 27 и 35 лет. Еще один предполагаемый участник преступного сговора остался на свободе. Его разыскивает полиция. Сообщается, что дипмиссия направила к задержанным адвоката.
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