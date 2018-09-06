На Кипре задержали трех россиян

Кипрские правоохранители задержали трех граждан России , которые подозреваются в мошенничестве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство на Кипре.

Уточняется, что речь идет о деле о мошенничестве с кредитными картами.

"Уже сегодня днем состоялся предварительный суд, по заключению которого этих трех граждан оставили под стражей еще на восемь дней на период расследования дела", — сообщили в посольстве.

Как отмечается, российские дипломаты помогли подозреваемым с выбором адвокатов. В дипмиссии подчеркнули, что никаких конкретных обвинений россиянам пока не предъявлено.

Ранее в Казахстане задержали россиянина по подозрению в краже около миллиона рублей.