На Кипре задержали трех россиян 

Кипрские правоохранители задержали трех граждан России, которые подозреваются в мошенничестве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство на Кипре.
Уточняется, что речь идет о деле о мошенничестве с кредитными картами.
"Уже сегодня днем состоялся предварительный суд, по заключению которого этих трех граждан оставили под стражей еще на восемь дней на период расследования дела", — сообщили в посольстве.
Как отмечается, российские дипломаты помогли подозреваемым с выбором адвокатов. В дипмиссии подчеркнули, что никаких конкретных обвинений россиянам пока не предъявлено.
Ранее в Казахстане задержали россиянина по подозрению в краже около миллиона рублей.