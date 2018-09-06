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На Кипре задержали трех россиян
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На Кипре задержали трех россиян 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кипрские правоохранители задержали трех граждан России, которые подозреваются в мошенничестве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство на Кипре.
Уточняется, что речь идет о деле о мошенничестве с кредитными картами.
"Уже сегодня днем состоялся предварительный суд, по заключению которого этих трех граждан оставили под стражей еще на восемь дней на период расследования дела", — сообщили в посольстве.
Как отмечается, российские дипломаты помогли подозреваемым с выбором адвокатов. В дипмиссии подчеркнули, что никаких конкретных обвинений россиянам пока не предъявлено.
Ранее в Казахстане задержали россиянина по подозрению в краже около миллиона рублей.
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