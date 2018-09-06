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ММТП: Трещина на лобовом стекле самолета Кемерово-Москва могла стать причиной экстренной посадки
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ММТП: Трещина на лобовом стекле самолета Кемерово-Москва могла стать причиной экстренной посадки 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Трещина на лобовом стекле самолета Кемерово-Москва могла стать причиной экстренной посадки в аэропорту Толмачево, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
«ММТП организовала проверку в связи с экстренной посадкой пассажирского самолета, совершавшего рейс №1451 из Кемерово в Москву. По предварительным данным, 6 сентября 2018 г. пассажирский авиалайнер авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс №1451 из Кемерово в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Толмачево по причине трещины лобового стекла. В результате инцидента пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что поскольку указанная авиакомпания зарегистрирована в Москве, проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
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