ММТП: Трещина на лобовом стекле самолета Кемерово-Москва могла стать причиной экстренной посадки

Трещина на лобовом стекле самолета Кемерово-Москва могла стать причиной экстренной посадки в аэропорту Толмачево , сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

«ММТП организовала проверку в связи с экстренной посадкой пассажирского самолета, совершавшего рейс №1451 из Кемерово в Москву. По предварительным данным, 6 сентября 2018 г. пассажирский авиалайнер авиакомпании «Аэрофлот» , выполнявший рейс №1451 из Кемерово в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Толмачево по причине трещины лобового стекла. В результате инцидента пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что поскольку указанная авиакомпания зарегистрирована в Москве, проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.