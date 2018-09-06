В МЧС оценили объем выброса в Крыму

Загрязнение атмосферы в Крыму носит локальный характер, заявили в МЧС

Распространение химических веществ на севере Крыма носит локальный характер, сообщило ГУМЧС республики Крым.

"Главное управление МЧС России по Республике Крым информирует жителей и гостей полуострова, что ситуация, сложившаяся в результате распространения химического вещества на севере Крыма, носит локальный характер и касается только г. Армянск и близлежащих сел Красноперекопского района — Филатовки, Пятихатки, Перекопа, Волошино и Суворово", — сообщило ведомство.

С 31 августа по 6 сентября ежедневно проводится санитарная обработка водой автодорог, конструкций и зеленых насаждений в Армянске, а также в селах Перекоп, Суворово, Филатовка, Пятихатка и Волошино. В общей сложности обработано 182 улицы, 148 домов и 39 автомобилей, сообщило ГУ МЧС Крыма.

"В целях снижения концентрации отходов производства производится наполнение водой пересыхающих кислотонакопителей (52 тысячи кубометров в сутки, всего залито более 260 тысяч кубометров воды) из девяти скважин на ООО "Титановые инвестиции", — говорится в сообщении.

Организована работа лаборатории федерального медико-биологического агентства России для проведения лабораторных исследований и выдачи официального заключения и рекомендаций.

В Армянске 4 сентября зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" был остановлен на две недели.