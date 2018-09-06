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Задержан совершивший ошибку киллер из 90-х
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Совершившего ошибку с жертвой киллера из 1990-х задержали в Москве 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Кадр из видео
В Москве арестовали Роберта Березина, обвиняемого в убийстве двух мужчин в 1997 году. Об этом Следственный комитет сообщил в ТамТам-канале.
По данным ведомства, предполагаемый киллер получил заказ на устранение московского бизнесмена. В 1997 году в подъезде жилого дома он застрелил не того человека, но уже на следующий день выпустил шесть пуль в заказанного ему коммерсанта.
Подозреваемый был объявлен в международный розыск.
29 августа 2018 года Березина задержали в Тольятти и доставили в Москву. Следствие устанавливает заказчиков и соучастников преступления 20-летней давности.
25 июля стало известно о раскрытии убийства 57-летнего Юрия Яшина, заместителя коммерческого директора Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО). Задержаны все четверо исполнителей и заказчик преступления. По версии следствия, убийство Яшина заказал один из руководителей предприятия из-за служебного конфликта.
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