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Пойман киллер из 90-х
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Пойман киллер из 90-х 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Тольятти задержали киллера из ОПГ, орудовавшей в 1990-е, пишет «МК».
Уроженец Самарской области Роберт Березин скрывался от правосудия более 20 лет. В 1990-е годы Березин входил в состав самарской ОПГ под предводительством Игоря Сиротенко. Банда занималась вымогательствами и убийствами. Березин был в банде киллером. В 1997 году он убил двоих человек в Москве и был объявлен в розыск.
Все это время Березин жил в Тольятти с дочерью и мамой, стараясь не попадаться на глаза правоохранителям. Из дома мужчина выходил рано утром — совершал пробежки или велопрогулки в парке. Из парка его встречала мама на автомобиле, и они ехали в магазин за продуктами. Весь оставшийся день Березин проводил дома, посвящая время дочери.
По его словам, он всегда опасался ареста и воспитывал дочь так, чтобы она могла справиться с трудностями самостоятельно.
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