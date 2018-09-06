Пойман киллер из 90-х

Тольятти задержали киллера из ОПГ, орудовавшей в 1990-е, пишет «МК».

Уроженец Самарской области Роберт Березин скрывался от правосудия более 20 лет. В 1990-е годы Березин входил в состав самарской ОПГ под предводительством Игоря Сиротенко. Банда занималась вымогательствами и убийствами. Березин был в банде киллером. В 1997 году он убил двоих человек в Москве и был объявлен в розыск.

Все это время Березин жил в Тольятти с дочерью и мамой, стараясь не попадаться на глаза правоохранителям. Из дома мужчина выходил рано утром — совершал пробежки или велопрогулки в парке. Из парка его встречала мама на автомобиле, и они ехали в магазин за продуктами. Весь оставшийся день Березин проводил дома, посвящая время дочери.

По его словам, он всегда опасался ареста и воспитывал дочь так, чтобы она могла справиться с трудностями самостоятельно.