Жена заявила в полицию на владельца «МК»

Ефимова утверждает, что супруг уговаривал ее отозвать иск о разделе имущества и обещал выгнать из дома. По ее словам, 4 сентября она собрала вещи и уехала на работу, из-за чего Гусев устроил скандал.

«Страшно кричал, бился в истерике, звонил мне, страшно орал, угрожал. Была напугана не только я — дети были запуганы и устрашены <…>», — сказано в заявлении.

Женщина добавила, что испугавшиеся дети сбежали из дома и не хотели возвращаться. Она заявила, что теперь они находятся в подавленном состоянии и опасаются за свою жизнь и здоровье.

Пятого сентября, по словам Ефимовой, ей позвонил неизвестный мужчина, который пригрозил «большими проблемами», если она не заберет иск.

Ефимова попросила полицейских защитить ее и детей.

Глава Объединенной редакции изданий мэра и правительства Москвы Евгения Ефимова — третья жена 69-летнего Гусева. В этом браке у него родились три дочери. Также у него есть сын и дочь от предыдущих браков.

В августе стало известно, что Ефимова подала к Гусеву иск о разделе имущества. СМИ писали, что имущество оценивается в 30 миллиардов рублей, и женщина планирует получить половину из них.