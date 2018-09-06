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Жена заявила в полицию на владельца «МК»
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Жена заявила в полицию на владельца «МК» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Супруга владельца «Московского комсомольца» Павла Гусева Евгения Ефимова подала заявление в полицию, обвинив мужа в угрозах. Текст ее заявления попал в распоряжение портала Super.
Ефимова утверждает, что супруг уговаривал ее отозвать иск о разделе имущества и обещал выгнать из дома. По ее словам, 4 сентября она собрала вещи и уехала на работу, из-за чего Гусев устроил скандал.
«Страшно кричал, бился в истерике, звонил мне, страшно орал, угрожал. Была напугана не только я — дети были запуганы и устрашены <…>», — сказано в заявлении.
Женщина добавила, что испугавшиеся дети сбежали из дома и не хотели возвращаться. Она заявила, что теперь они находятся в подавленном состоянии и опасаются за свою жизнь и здоровье.
Пятого сентября, по словам Ефимовой, ей позвонил неизвестный мужчина, который пригрозил «большими проблемами», если она не заберет иск.
Ефимова попросила полицейских защитить ее и детей.
Глава Объединенной редакции изданий мэра и правительства Москвы Евгения Ефимова — третья жена 69-летнего Гусева. В этом браке у него родились три дочери. Также у него есть сын и дочь от предыдущих браков.
В августе стало известно, что Ефимова подала к Гусеву иск о разделе имущества. СМИ писали, что имущество оценивается в 30 миллиардов рублей, и женщина планирует получить половину из них.
Адвокат Ефимовой Александр Добровинский подтвердил, что супруги разводятся. По его словам, они пытались договориться об имуществе без суда, но к согласию не пришли.
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