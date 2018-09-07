Пассажиры рейса из Бахрейна в Москву устроили драку

Полицейские задержали двоих участников драки на борту самолета из Бахрейна в Москву

Сотрудники полиции задержали участников драки на борту самолета, следовавшего из Бахрейна Москву , сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк «В транспортную полицию поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, прилетающего рейсом из Бахрейна, где между двумя пассажирами произошел словесный конфликт, в результате которого один из его участников нанес удар другому. Сотрудниками транспортной полиции двое мужчин были доставлены в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово», — пояснила И. Волк. Она добавила, что по факту произошедшего полиция начала проверку.