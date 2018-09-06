Воры сделали подкоп в банк и пожалели

Британские воры ошиблись стеной, которую решили разрушить, чтобы попасть в банк. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации издания, несколько жителей города Ротенстолл на северо-западе Англии решили обворовать отделение одного из местных банков, ради чего ночью попытались разрушить его стену.

Ворам это удалось, однако, попав внутрь, они обнаружили, что несколько промахнулись, так как пробитое ими отверстие в стене вело не в банк, а в расположенный вплотную к нему офис страховой компании.

Не имея достаточного для разрушения еще одной стены времени, злоумышленники решили обворовать страховщиков, однако во время поисков нашли лишь 20 фунтов стерлингов, то есть 1,7 тысячи рублей, согласно курсу ЦБ на сегодня.

Директор по ошибке обворованной компании Джанин Пекхэм оценила понесенный в результате разрушения стены ущерб в 10 тысяч фунтов (более 877 тысяч рублей) и выразила облегчение, что воры не унесли технику и документы с личными данными клиентов страховой фирмы.