В Москве нашли склад с оружием

Полицейские обнаружили на территории нежилого помещения в Москве склад с оружием

Сотрудники московского уголовного розыска обнаружили склад с оружием на территории нежилого помещения в коммерческой компании на северо-востоке Москвы и задержали его владельца. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы главка столичной полиции Юрий Титов.

"Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками ФСБ России задержали приезжего по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов", — сообщил он.

По словам Титова, во время обследования нежилого помещения одной из столичных организаций полицейские обнаружили предметы, конструктивно схожие с оружием и боеприпасами. Как установлено, они принадлежат ранее неоднократно судимому 56-летнему жителю столицы, работавшему в данной компании.

"Экспертиза показала, что изъятое является карабином и винтовкой отечественного производства, которые относятся к нарезному огнестрельному оружию. Кроме того, были изъяты два газовых пистолета и 12 патронов к ним. 119 обнаруженных охотничьих патронов относятся к штатным боеприпасам, 283 спортивно-охотничьих патрона также являются штатными боеприпасами и для производства выстрелов пригодны", — сказал глава пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Полицейские дознаватели возбудили дело по статье 222 УК РФ — "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, ношение огнестрельного оружия", которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.