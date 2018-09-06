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В Москве нашли склад с оружием
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Полицейские обнаружили на территории нежилого помещения в Москве склад с оружием 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники московского уголовного розыска обнаружили склад с оружием на территории нежилого помещения в коммерческой компании на северо-востоке Москвы и задержали его владельца. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы главка столичной полиции Юрий Титов.
"Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками ФСБ России задержали приезжего по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов", — сообщил он.
По словам Титова, во время обследования нежилого помещения одной из столичных организаций полицейские обнаружили предметы, конструктивно схожие с оружием и боеприпасами. Как установлено, они принадлежат ранее неоднократно судимому 56-летнему жителю столицы, работавшему в данной компании.
"Экспертиза показала, что изъятое является карабином и винтовкой отечественного производства, которые относятся к нарезному огнестрельному оружию. Кроме того, были изъяты два газовых пистолета и 12 патронов к ним. 119 обнаруженных охотничьих патронов относятся к штатным боеприпасам, 283 спортивно-охотничьих патрона также являются штатными боеприпасами и для производства выстрелов пригодны", — сказал глава пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Полицейские дознаватели возбудили дело по статье 222 УК РФ — "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, ношение огнестрельного оружия", которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.
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