В пассажирском поезде на ходу загорелся вагон

В пассажирском поезде «Томск — Анапа» на ходу загорелся вагон

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 сентября на перегоне «Колено — Ольха» в Воронежской области

Фотографии вспыхнувшего несколько дней назад вагона поезда 133 « Томск Анапа » появились в распоряжении прессы. Как сообщает портал «СуперОмск», загоревшийся вагон находился в конце состава.

Один из очевидцев происшествия рассказал в паблике «ЧП Омск», что проводники приняли решение дернуть стоп-кран, отцепили вагон и успели вывести всех 28 пассажиров. Людей разместили по другим вагонам, а поезд смог продолжить движение только через час.

Горящий вагон отогнали на запасные пути и потушили. Выяснилось, что пожар начался в купе проводника из-за короткого замыкания в розетке.