В пассажирском поезде на ходу загорелся вагон

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 сентября на перегоне «Колено — Ольха» в Воронежской области.
Фотографии вспыхнувшего несколько дней назад вагона поезда 133 «Томск — Анапа» появились в распоряжении прессы. Как сообщает портал «СуперОмск», загоревшийся вагон находился в конце состава.
Один из очевидцев происшествия рассказал в паблике «ЧП Омск», что проводники приняли решение дернуть стоп-кран, отцепили вагон и успели вывести всех 28 пассажиров. Людей разместили по другим вагонам, а поезд смог продолжить движение только через час.
Горящий вагон отогнали на запасные пути и потушили. Выяснилось, что пожар начался в купе проводника из-за короткого замыкания в розетке.