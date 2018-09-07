Журналисты потребовали освободить Вышинского

Международная федерация журналистов потребовала освободить Вышинского

Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут, комментируя решение херсонского суда о продлении ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, назвал данное решение неприемлемым и потребовал немедленно его освободить.

В четверг Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому еще на 60 дней, до 4 ноября. Защита журналиста заявила, что подаст апелляцию на это решение.

"Продление содержания под стражей Kирилла Вышинского является неприемлемым, поскольку очевидно, что он был арестован не за что иное, как за свою работу журналиста. Мы не можем не рассматривать это как форму цензуры, которая противоречит демократии, поскольку свобода прессы является ключевой ценностью демократии. МФЖ требует немедленно его освободить", — заявил Лерут РИА Новости.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".