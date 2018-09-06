«Майор» объявил фекальную войну фирме из Екатеринбурга

Человек в военной форме объявил «грязную» войну екатеринбургской ИТ-компании. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в конце августа «майор» вошел в один из местных бизнес-центров, подошел к закрытой двери фирмы и стал размазывать по ней экскременты. Также мужчина оставил на двери и более прозрачное послание — записку.

В ней было сказано, что ранее за этой дверью сидели сотрудники другой компании и обманывали людей. Других объяснений своего поступка «майор» не привел.

После инцидента работники ИТ-компании установили видеокамеру напротив двери. Некоторое время спустя она запечатлела того самого «военного», который повторил те же действия.

Сотрудники и охрана бизнес-центра пока не сумели найти объяснений поведению мужчины.