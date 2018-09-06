В администрацию Иркутской области пришли силовики 

В здании областной администрации Иркутской области с утра проводится выемка документов. На месте работают сотрудники Следственного комитета, полиции и прокуратуры, рассказал РБК информированный источник. По его данным, речи об обысках не идет.
«В здании администрации правительства Иркутской области проводились у нас сегодня плановые мероприятия по одному из материалов доследственных проверок», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.
Источник в администрации заявил, что следственные действия связаны с выборами в законодательное собрание региона, которые состоятся в это воскресенье. «Выемки связаны в том числе с бывшим мэром… Кондрашовым (Виктор Кондрашов, сейчас занимает должность зампредседателя правительства региона), который идет на выборы в законодательное собрание и серьезно теснит единоросса (Андрея) Лабыгина. Кондрашову вменяют, что он что-то не так указал в декларации об имуществе. Правительство уже дало ответ, что в декларации нет нарушений», — рассказал источник.
Он уточнил, что «целая группа сотрудников СК» приехала из Москвы. Следственные действия проходят в отделе кадров, канцелярии и в других подразделениях администрации.
Член ЦК КПРФ Андрей Андреев подтвердил РБК следственные действия в здании обладминистрации. Он считает, что выемки связаны с выборами на фоне «падения рейтинга »Единой России». В это воскресенье в регионе пройдут выборы в областное заксобрание.
«Мы наблюдаем традиционный набор PR-инструментов в вплоть до привлечения силовых органов против представителей компартии. Обвинения связаны со старыми заявлениями прокуратуры и следственных органов в отношении кандидатов КПРФ», — заключил Андреев.
Регионом руководит коммунист Сергей Левченко, который победил на досрочных прямых выборах губернатора в сентябре 2015 года единоросса Сергея Ерощенко.
В начале сентября 2018 года в Иркутской области разгорелся скандал, связанный с публикацией видеозаписи от 2016 года, на которой губернатор Левченко участвовал в охоте на медведя. В прессе появились обвинения в том, что губернатор убил спящего медведя, а не представляющего опасность для людей шатуна. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев (фракция «Единой России») направил запрос в Генпрокуратуру и МВД из-за этого видео.