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Алексу Лесли потребовалась госпитализация
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Алексу Лесли потребовалась госпитализация 

Рамблер 36 минут назад
Фото: соцсети
У «секс-тренера» Алекса Лесли (Александр Кириллов), находящегося таиландской тюрьме по делу о предоставлении секс-слуг, диагностировали тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Об этом сообщает Life со ссылкой на его жену Кристину Шмараговскую.
По ее словам, Кириллову необходима срочная госпитализация, но российский консул отказался подписать прошение о его выходе под залог.
Собеседница издания назвали условия содержания мужа «нечеловеческими»: его кормят всего два раза в день рисом и супом из травы, а в камере вместе с ним находятся ещё около 50 человек.
Родственникам Кириллова удалось добиться для него осмотров врачей из паттайского госпиталя Бангламунг дважды в месяц.
Шмараговская отметила, что на обследовании у ее супруга также выявили фибрилляцию предсердий. Врачи выдали ему справку с диагнозами и выписали антитромбовые лекарства.
Член национальной коллегии флебологов Олег Иванов рассказал Life, что тромбоз Кириллова без должного лечения может привести к закупорке лёгочной артерии тромбами и смерти больного.
В Таиланде продолжается суд над Кирилловым и Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка) по делу о предоставлении секс-услуг. Они и еще несколько человек были задержаны в одном из отелей Паттайи 25 февраля во время проведения секс-тренинга. Полицейские заявили о почти 40 туристах из РФ, участвовавших в мероприятии. Россияне рассказали, что заплатили за секс-курс 20 тысяч тайских батов (более 35,5 тысячи рублей).
Одному из задержанных «секс-тренеров» предъявили обвинение в нарушении миграционного законодательства, троим — в незаконном въезде в страну, а у остальных не нашлось разрешения на работу.
Лесли и Рыбка в итоге оказались в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Их должны были оштрафовать и депортировать из страны, однако позже они и еще шестеро человек стали фигурантами дела об организации секс-услуг и попали в тюрьму. Их адвокат заявлял, что процесс будет долгим из-за большого числа подсудимых и свидетелей.
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