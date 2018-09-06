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Заложникам прострелили ноги и потребовали выкуп
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Заложникам прострелили ноги и потребовали выкуп 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Lenta.ru
В подмосковной Балашихе задержана банда рецидивистов из пяти уроженцев Ингушетии, занимавшихся вымогательством. Видео со спецоперацией опубликовал Следственный комитет на своем YouTube-канале.
Двое предпринимателей рассказали, как их похитили 3 июля на проспекте 60-летия Октября в городе Щелково. Преступники надели на голову заложникам куртки и увезли в неизвестное место. Там, по словам потерпевших, им прострелили ноги и потребовали полмиллиона рублей наличными, а также долговые расписки на 10 миллионов рублей.
Злоумышленники удерживали предпринимателей в частном доме в Балашихе. У заложников забрали два автомобиля, мобильные телефоны, драгоценности и под угрозой убийства заставляли обзванивать родственников в поисках денег.
В отношении пятерых вымогателей возбуждено уголовное дело. По данным СК, фигуранты дела ранее уже судимы за аналогичные преступления. Они арестованы.
Устанавливаются другие потерпевшие от действий этой банды в Москве и Подмосковье. Известно, что участники преступной группировки передвигались на автомобилях Range Rover и Lexus.
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