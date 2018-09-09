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Самолет из Антальи приземлился в Пулково с 16-часовой задержкой
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Самолет из Антальи приземлился в Пулково с 16-часовой задержкой 

Российская Газета + ещё 14 7 часов назад
Фото: Российская Газета
В Петербурге с 16-часовой задержкой приземлился чартерный борт из Антальи.
Как следует из данных на онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет авиакомпании «iFly» вылетел с турецкого курорта 8 сентября в 23.54.
В 03.50 9 сентября воздушный лайнер совершил посадку в петербургском аэропорту. Проблема в том, что по расписанию борт должен был прилететь в Пулково 8 сентября в 11.30. В общей сложности задержка рейса превысила 16 часов.
Примечательно, что 7 сентября этой авиакомпанией на 10 часов был задержан рейс из Москвы на итальянский курорт Римини. Перевозчику пришлось срочно отправлять на вылет другой борт, поскольку самолет, который должен был доставить пассажиров на отдых, столкнулся с птицей в Новосибирске.
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