Жестоко убитую на Кубани женщину обвинили в провокации

После жестокого убийства матери пятерых детей на Кубани прошло пять месяцев. Издание «Московский комсомолец» поговорило с родственницей погибшей, как живет поселок Псебай после трагедии.

40-летнюю Наталью Дмитриеву убили 3 мая. Полиция задержала подозреваемых по горячим следам, один из них оказался несовершеннолетним.

Собеседница издания рассказала, что жестокое убийство в поселке обсуждают до сих пор. Родственники подозреваемых распространяют слухи, будто Наталья сама спровоцировала подростков на жестокость, отправившись с ними выпивать.

Женщина рассказала, что после трагедии неравнодушные люди стали переводить деньги на счет вдовца Натальи Алексея. На счету накопилась приличная сумма, и Алексей купил новую «Ладу», чтобы возить детей в райцентр. После этого недоброжелатели обвинили его в корысти.

По ее словам, сейчас Алексей живет на пособия, которые ему платят на детей, но ходит на курсы и ищет работу: с прежней ему пришлось уволиться после убийства, чтобы ухаживать за детьми.

Собеседница «МК» рассказала также, что мать погибшей Натальи каждый день ходит на место убийства и подолгу плачет.

На вопрос о том, стало ли в поселке меньше криминала, женщина призналась, что за это время произошло еще два убийства, но широкой огласки они не получили.