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В Киеве упал вертолет
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В Киеве упал гражданский вертолет 

РИА Новости + ещё 3 38 минут назад
Фото: © Fotolia / ju_skz
Гражданский вертолет упал в Киеве, пострадали два человека, сообщила в четверг пресс-служба Киевского управления Национальной полиции Украины.
"Информация о падении вертолета на Трухановом острове в дежурную часть Днепровского управления полиции поступила в 07.22 (совпадает с мск). На место происшествия сразу направили наряды полиции, спасателей и врачей", — говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате падения вертолета пострадали два человека, их госпитализировали.
По предварительным данным полиции, гражданский вертолет и принадлежит частной фирме. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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