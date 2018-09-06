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В Екатеринбурге из автомата обстреляли Audi
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В центре Екатеринбурге из автомата Калашникова обстреляли Audi 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: страница «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»
Неизвестные обстреляли из автомата Калашникова автомобиль Audi A8 в центре Екатеринбурга, водитель выжил. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».
«В Екатеринбурге введен план "Перехват 1" по машине ВАЗ-2112, У644РР/96 черный цвет. Полчаса назад лица, находящиеся в данной машине, расстреляли из автомата, предположительно, судя по гильзам автомашину Ауди А8 и скрылись», — написал пользователь.
Очевидец по имени Александр рассказал о трех мужчинах, которые находились в автомашине ВАЗ.
«Один из них сидел на пассажирском сидении и, высунувшись, палил из автомата. Мы увидели автомат с пламегасителем. Лицо толком не видел. Но у него был армейский Калашников», — сообщил он.
Очевидец добавил, что слышал около 10 выстрелов.
Об инциденте горожане сообщили в полицию.
«На место происшествия незамедлительно были направлены ближайшие наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, усиленная следственно-оперативная группа, сыщики уголовного розыска районного, городского и областного уровней», — сообщил Znak.com официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, в результате стрельбы никто не погиб, но водитель Audi — мужчина 1990 года рождения получил касательное ранение руки. После оказания медицинской помощи на месте он отказался от госпитализации.
«Полицейские по горячим следам обнаружили в одном из дворов машину, из которой было совершено нападение, и ряд важных вещественных доказательств», — отметил Горелых.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбойное нападение, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия»), передает РИА Новости.
Найденные на месте происшествия гильзы, предположительно от автомата Калашникова и от травматического пистолета, отправлены на экспертизу.
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