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В Чехии разбился частный вертолет
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В Чехии вертолет упал на производственный комплекс, есть погибшие 

Газета.Ru + ещё 6 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
На западе Чехии в городе Пльзене потерпел крушение частный вертолет, он упал на производственный комплекс. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя управления пожарной охраны Петра Понцара.
По его данным, в результате крушения погибли четверо человек, из них трое мужчин и одна женщина. Отмечается, что все они находились на борту вертолета. Несмотря на своевременное прибытие скорой помощи, спасти их не удалось.
"Летевший низко над улицами Пльзеня малый частный вертолет Robinson R44, по словам свидетелей, после произведенного маневра неожиданно перевернулся в воздухе и упал на один из цехов производственного комплекса в южной части города", — рассказал Понцар.
Он также добавил, что после падения разлилось горючее из вертолета, однако пожар удалось предотвратить.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае столкнулись два вертолета.
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