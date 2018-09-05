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В египетском отеле нашли опасные бактерии
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В египетском отеле, где погибли британцы, нашли опасные бактерии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Эксперты нашли кишечную палочку и стафилококк в египетском отеле Steigenberger Aqua Magic Hotel, в котором ранее при невыясненных обстоятельствах скончалась семейная пара из Великобритании, сообщает пресс-служба туроператора Thomas Cook.
Ранее сообщалось, что британцы — 69-летний Джон Купер и его супруга 63-летняя Сюзан, отдыхавшие в отеле Steigenberger Aqua Magic Hotel в Хургаде, внезапно почувствовали себя плохо и через несколько часов скончались. Судебное вскрытие показало, что причиной смерти стало нарушение кровообращения и острая сердечная недостаточность.
"Исследование еды и проверка стандартов гигиены выявили высокое количество бактерий группы кишечной палочки и стафилококка", — говорится в заявлении пресс-службы туроператора.
При этом при проверке качества воды и воздуха в отеле нарушения не были выявлены. Также в отеле не было обнаружено бактерий сальмонеллы, листерии и шигеллы.
Пресс-служба туроператора отмечает, что пока неизвестно, что могло привести к гибели семейной пары.
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