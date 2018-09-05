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В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки
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В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подозреваемый в убийстве 27-летней девушки на юге Москвы задержан и дал признательные показания, сообщила в среду РИА Новости официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что уголовное дело об убийстве было возбуждено после того, как тело девушки 1991 года рождения с признаками насильственной смерти было найдено 2 сентября в квартире одного из домов по улице Домодедовской на юге Москвы.
"Благодаря работе следователей и сотрудников уголовного розыска задержан молодой человек 1999 года рождения. В ходе допроса признал вину в полном объёме и пояснил, что конфликт произошёл на почве личных отношений", — сообщила Иванова.
В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, добавила представитель ведомства.
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