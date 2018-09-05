Мать топ-менеджера НЛМК заявила о его убийстве в Москве

Вице-президент Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) по исследованиям и разработкам Бруно Чарльз де Куман, который погиб, выпав из окна в центре Москвы , на самом деле был убит. Об этом заявила его мать Мари Мадлин Менье, ее слова приводит Daily Mail.

По словам женщины, в тот день де Куман ушел с работы раньше обычного, около полудня, приехал к дому на улице Серафимовича и попросил водителя подождать его у подъезда, пообещав, что скоро вернется. Наверху его уже поджидали некие люди, убеждена Менье.

«Они ударили его и выбросили из окна, — заявила мать погибшего. — Я хочу знать правду».

Федеральная прокуратура Бельгии начала собственное расследование данного происшествия. Как пояснил официальный представитель ведомства Эрик ван дер Сипт, пока нет никаких оснований не доверять версии российских следователей, которые считают, что де Куман покончил с собой. По его словам, в настоящее время бельгийская прокуратура пытается собрать как можно больше информации по этому делу и планирует связаться с российскими следственными органами для совместной работы.

Ван дер Сипт добавил, что бельгийские прокуроры также надеются допросить водителя де Кумана, гражданина Бельгии, который стал свидетелем гибели топ-менеджера.