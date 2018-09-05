Ещё
Российскую модель отправили в колонию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Модель Кира Майер получила полтора года колонии за драку с инспектором ДПС 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: официальный канал СК России в мессенджере ТамТам
Пресненский суд Москвы в среду приговорил к 1,5 годам колонии-поселения модель и блогера Киру Майер, которая в ходе драки избила одного сотрудника ДПС, а второго покусала, сообщили РИА Новости в суде.
На момент потасовки Майер уже была лишена водительских прав.
"Кира Майер признана виновной в совершении двух преступлений по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении", — сказал собеседник агентства.
Прокурор просил для модели два года два месяца колонии-поселения. Какую позицию занимала защита, не сообщается.
Скандальный случай, приведший девушку за решетку, произошел в Москве в конце мая этого года. Экипаж ДПС остановил Mercedes, за рулем которого оказалась 24-летняя модель, уже лишенная к тому моменту прав. Полицейские начали оформлять протокол, когда агрессивная уроженка Удмуртии набросилась на них с кулаками.
Одного полицейского, как установило следствие, она избила, а второго покусала. В ходе потасовки девушку удалось урезонить и отправить в изолятор, а оттуда по решению суда — в СИЗО.
Сколько девушке предстоит отбыть в колонии с учетом времени, проведенного под арестом, пока не сообщалось.
Последние новости
От Максаковой требуют покинуть Украину Он извинился за украинцев, которые глумились над смертью Кобзона У России и Украины теперь есть по Крыму
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пассажиров самолета массово поразила неизвестная болезнь64
Максаковой дали 72 часа100
«То ли взорвали, то ли сбили»141
«Идет война, мы должны защищаться»454
РФ выступила с требованием по убийству Захарченко124
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:55
Девушка отправила Руки-Базуки в нокаут
Шоу-бизнес
03:33
Порошенко ловко одурачил украинцев
В мире Украина
01:47
Пассажиров самолета массово поразила неизвестная болезнь
Происшествия Катастрофы
01:05
«Идет война, мы должны защищаться»
Армия Статьи
00:48
РФ выступила с требованием по убийству Захарченко
Политика
00:29
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей
Политика
00:47
Украина отказалась почтить память Захарченко
В мире
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение