Российскую модель отправили в колонию

Модель Кира Майер получила полтора года колонии за драку с инспектором ДПС

Пресненский суд Москвы в среду приговорил к 1,5 годам колонии-поселения модель и блогера Киру Майер, которая в ходе драки избила одного сотрудника ДПС , а второго покусала, сообщили РИА Новости в суде.

На момент потасовки Майер уже была лишена водительских прав.

"Кира Майер признана виновной в совершении двух преступлений по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении", — сказал собеседник агентства.

Прокурор просил для модели два года два месяца колонии-поселения. Какую позицию занимала защита, не сообщается.

Скандальный случай, приведший девушку за решетку, произошел в Москве в конце мая этого года. Экипаж ДПС остановил Mercedes, за рулем которого оказалась 24-летняя модель, уже лишенная к тому моменту прав. Полицейские начали оформлять протокол, когда агрессивная уроженка Удмуртии набросилась на них с кулаками.

Одного полицейского, как установило следствие, она избила, а второго покусала. В ходе потасовки девушку удалось урезонить и отправить в изолятор, а оттуда по решению суда — в СИЗО

Сколько девушке предстоит отбыть в колонии с учетом времени, проведенного под арестом, пока не сообщалось.