Еще удар: на Урале произошло второе ЧП

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Еще удар: на Урале произошло второе землетрясение 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Челябинской области зафиксировали второе за сутки землетрясение магнитудой 4,4. При этом некоторые ученые предполагают, что эта сейсмическая активность является не землетрясением, а афтершоком после первого подземного толчка магнитудой 5,5, произошедшего в регионе в ночь на среду, 5 сентября. Эксперты также отмечают, что на Урале периодически происходят ощутимые, но не опасные для жителей землетрясения, поскольку происходит рост и смещение Уральского хребта.
В Челябинской области произошло второе за сутки землетрясение магнитудой 4,4. Как сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки были зарегистрированы в 12:27 по местному времени (10:27 мск).
Очаг располагался на глубине двух километров в 133 км от Уфы и в 21 км на юго-востоке от Катав-Ивановска, где сегодня ночью произошло первое землетрясение.
Институт геофизики Уральского отделения РАН направил в региональное МЧС письмо, в котором говорится, что толчки, возможно, являются однократным афтершоком (повторный толчок, меньший по интенсивности — «Газета.Ru») после первого землетрясения.
В нем также отмечается, что повторные сильные подземные толчки маловероятны.
В ведомстве заявили, что сейчас проверяют данные о землетрясении, поскольку поступает противоречивая информация.
В области работает оперативный штаб, который занимается проверкой зданий после землетрясения. Позднее состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Челябинской области.
В ночь на 5 сентября на Урале произошло первое землетрясение, его магнитуда составила 5,5. Подземные толчки зафиксировали в 03:58 по местному времени (1:58 мск). Их эпицентр располагался в Катав-Ивановском районе, а очаг залегал на глубине 10 км.
Более слабые толчки магнитудой от 4 до 5 были также зафиксированы на территории Южно-Уральского природного заповедника. Кроме Челябинской области, землетрясение также почувствовали в Башкирии.
Погибших и пострадавших нет. По данным МЧС по Челябинской области, сейсмическая активность не повлияла на производство предприятий, а также не привела к разрушению зданий. Не затронула она и боеготовность соединений, воинских частей и военных объектов Центрального военного округа.
Тем не менее более 10 социально значимых объектов Катав-Ивановска получили повреждения. В их числе детские сады, школы, а также индустриальный техникум,
сообщили в местной администрации. В нескольких городских школах утром 5 сентября отменили занятия, здания обследуют сотрудники МЧС.
Глава министерства общественной безопасности Евгений Савченко также сообщил, что на здании местной больницы были обнаружены трещины. По его словам, из-за них были эвакуированы пациенты и медперсонал.
Жители Катав-Ивановска в соцсетях рассказали, как для них прошла эта ночь. «Хорошо тряхнуло — посуда посыпалась только так! Было еще около 7 слабых толчков», — рассказал Максим Проскуряков в группе «Подслушано Катав-Ивановск».
«Я думала, дом у нас рушится, с дивана снесло, пол качается, все трещит, я ору… Думаю, стекла бьются либо в кухню сеновалы упали, ноги ватные, с печки кафель упал, с прихожки все упало», — цитирует ФАН жительницу Южного Урала Татьяну Сафронову.
После ночного землетрясения на Урале произошло еще 18 новых толчков различной силы, наиболее ощутимый из которых был магнитудой 4,7. Сотрудник лаборатории природно-техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Филипп Верхоланцев считает, что это землетрясение стало первым на Урале, «которое имеет афтершоковую последовательность, потому что раньше мы такого не наблюдали в таком количестве, максимум один-два слабых [толчка] еще было».
Ученые также могут объяснить природу землетрясений в этом регионе. Последние 50-70 млн лет северная часть Уральского хребта смещается на восток, по часовой стрелке, со скоростью около одного метра за сто лет. Кроме того, хребет растет в среднем на 8 мм в год.
Все эти процессы создают напряжение в земной коре. Энергия накапливается в местах разломов, в какой-то момент она высвобождается и происходит смещение слоев земной коры относительно друг друга. Именно этот процесс и называется землетрясением.
Старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН Александр Гуляев отмечает, что сильные подземные толчки в этом регионе не происходят.
«Процесс становления новейшего уральского горного пояса на современном этапе сопровождается редко происходящими, но ощутимыми по интенсивности землетрясениями магнитудой от 3-4 до 5-6», — приводят его слова «Вести.Ru».
За последние 300 лет на Урале отмечено около 44 природных ощутимых землетрясения.
По словам эксперта, эти явления в регионе происходят редко, но не являются аномалией или экзотикой.
Самое крупное на Урале землетрясение магнитудой от 4,5 до 5,5 произошло 17 августа 1914 года в районе Первоуральска. Оно также не принесло сильных разрушений.
По словам эксперта, предсказать эти землетрясения практически невозможно. Ученые также не могут сказать, «будет ли в ближайшее время повторение сейсмической активности», отметил Гуляев.
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