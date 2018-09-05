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Ребенок провел четыре дня в лесу и выжил
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Ребенок провел четыре дня в лесу и выжил 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Фото: South China Morning Post
В Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР после четырехдневных поисков нашли заблудившуюся в лесу 22-месячную девочку. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Ребенок забрел в лес, играя возле деревни с другими детьми фермера, которым было четыре и шесть лет. Когда дочь не вернулась к обеду, отец попросил родственников поискать ее. Полиция узнала об исчезновении девочки только на следующий день.
Полицейские и местные жители три дня прочесывали окрестные холмы, заросшие лесом. В операции участвовали около 700 человек, собаки-ищейки и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, полиция проверяла записи с камер видеонаблюдения и останавливала подозрительные автомобили. Все усилия были напрасны.
На четвертый день один из жителей деревни услышал странные звуки, доносящиеся из кустарника на крутом склоне холма. Полицейские осмотрели указанное им место и нашли в зарослях пропавшего ребенка, покрытого порезами, ссадинами и следами укусов насекомых. Девочку доставили в больницу. После нескольких дней в лесу она страдала от обезвоживания, но в остальном была здорова.
16 августа сообщалось, что турист из американского штата Огайо заблудился в лесу и шесть дней питался дикими ягодами, а также убивал и поедал пчел, которые его донимали.
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