Зафиксирована первая смерть от радиации «Фукусимы»

Власти Японии впервые зафиксировали факт смерти человека от воздействия радиации, излучаемой от АЭС «Фукусима» после аварии в 2011 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения страны.

В министерстве сообщили, что мужчина старше 50 лет скончался от рака легких. Он работал на различных атомных станциях и как минимум дважды был на «Фукусиме» после аварии. Онкологическое заболевание ему диагностировали в феврале 2016 года. Семье погибшего будет выплачена денежная компенсация.

По официальным данным, из-за воздействия радиации заболели четыре работника «Фукусимы», это первая смерть среди них, уточнили в министерстве. Кроме того, сразу после аварии на станции погибли еще трое рабочих, но не от облучения.

После инцидента на АЭС более 160 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. Среди беженцев отмечался резкий рост смертности, но власти объясняли жертвы хаосом эвакуации, психическими травмами и плохим доступом к медицинской помощи. Правительство утверждало, что непосредственно радиация не привела к смертям. Кроме того, в результате землетрясения и цунами в Японии тогда погибли 18 тысяч человек.

11 марта 2011 года в Японии случилось землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами. Удар стихии привел к аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это стало крупнейшей ядерной катастрофой за 25 лет — после взрывов на Чернобыльской АЭС. Работы по ликвидации последствий аварии на «Фукусиме» займут около 40 лет.