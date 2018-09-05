В Москве обокрали Германа Витке 

Неизвестный злоумышленник похитил у поэта-песенника Германа Витке 90 тысяч рублей, когда тот находился в сауне в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Преступление было совершено в ночь на 4 сентября. Обстоятельства кражи не уточняются, где именно Витке оставил деньги, неизвестно.
Полиция возбудила по факту случившегося дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).
Витке прославился как автор песни «Делай, как я» Богдана Титомира. В соавторстве с отцом Анжелики Варум он создал песню «Ля-ля-фа», а затем написал для певицы композиции «Королева», «Всё в твоих руках» и «Не жди меня». Сообщалось, что именно он придумал название группы «Иванушки International».
Песни Витке исполняли Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Татьяна Овсиенко, Алёна Апина, Борис Моисеев, группы «А’Студио», «Рондо», «Сливки», «Динамит» и многие другие.