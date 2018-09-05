Ещё
В Москве обокрали Германа Витке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве обокрали Германа Витке 

Рамблер + ещё 5 14 минут назад
Фото: Герман Витке / facebook
Неизвестный злоумышленник похитил у поэта-песенника Германа Витке 90 тысяч рублей, когда тот находился в сауне в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Преступление было совершено в ночь на 4 сентября. Обстоятельства кражи не уточняются, где именно Витке оставил деньги, неизвестно.
Полиция возбудила по факту случившегося дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).
Витке прославился как автор песни «Делай, как я» Богдана Титомира. В соавторстве с отцом Анжелики Варум он создал песню «Ля-ля-фа», а затем написал для певицы композиции «Королева», «Всё в твоих руках» и «Не жди меня». Сообщалось, что именно он придумал название группы «Иванушки International».
Песни Витке исполняли Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Татьяна Овсиенко, Алёна Апина, Борис Моисеев, группы «А’Студио», «Рондо», «Сливки», «Динамит» и многие другие.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров допустил войну с США617
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге37
Названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей165
Художница полностью оголилась в христианской святыне130
Внук Караченцова лишился дорогого в туалете25
Видео
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
08:23
Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды
Новости Москвы
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
03:27
Трамп прокомментировал сообщения о приказе убить Асада
В мире
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
11:49
Названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей
В мире Социология
00:32
Художница полностью оголилась в христианской святыне
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение