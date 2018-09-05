В Москве обокрали Германа Витке

Неизвестный злоумышленник похитил у поэта-песенника Германа Витке 90 тысяч рублей, когда тот находился в сауне в центре Москвы . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено в ночь на 4 сентября. Обстоятельства кражи не уточняются, где именно Витке оставил деньги, неизвестно.

Полиция возбудила по факту случившегося дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).