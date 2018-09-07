Американца в Петербурге заподозрили в педофилии

Санкт-Петербурге задержали преподавателя английского языка из Соединённых Штатов . Мужчину заподозрили в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Подозреваемым оказался 47-летний педагог, который работал в частной школе для взрослых. В рамках следствия выяснилось, что с 2012 года он находится на территории России незаконно, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета России.

Пока злоумышленника уличили только в двух случаях насилия над детьми. Пострадали два девятилетних мальчика, один из которых является инвалидом.

В настоящее время решается вопрос об аресте и предъявлении ему соответствующего обвинения.

News.ru писал, что в Черкесске таксист-педофил подозревается в изнасиловании восьмиклассника. С заявлением в полицию обратились родители пострадавшего. 31-летний водитель такси изменил маршрут следования, и отвез 14-летнего школьника в пустынное место. Мальчику удалось сбежать.