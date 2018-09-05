В профсоюз фрилансеров нагрянули силовики

В Петербурге силовики пришли с обысками в профсоюз фрилансеров

Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в некоммерческую организацию «Профсоюз свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников». Об этом в среду, 5 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Основатель профсоюза — в прошлом известный саентолог; под видом профсоюза он организовал финансовую пирамиду, которая действовала в Санкт-Петербурге и других регионах России», — сказал источник.

По его словам, обыски в профсоюзе проводятся в рамках уголовного дела по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»); сумма ущерба, по предварительным данным, превысила три миллиона рублей.