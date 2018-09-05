«Стены и потолок ходили ходуном»: как Урал пережил землетрясение

На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5

Ночью в Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,5. Хотя, по данным регионального МЧС, в результате сейсмической активности никто не пострадал, местные жители изрядно испугались. В соцсетях они рассказывают о летевших с полок вещах, ходивших ходуном стенах и потолке, а также о трещинах на государственных зданиях и частных домах.

В ночь на 5 сентября на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. Очаг был зафиксирован в 133 км к востоку от Уфы на глубине 10 км. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

В администрации Челябинской области сообщили, что ближайший населенный пункт располагался в 1,5 км от центра сейсмической активности — это поселок Орловка . «В пятидесятикилометровой зоне находится три муниципальных образования и 17 населенных пунктов», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что пострадавших в результате природного катаклизма нет.

По данным МЧС по Челябинской области, сейсмическая активность не повлияла на производство предприятий, а также не привела к разрушению зданий. Не затронула она и боеготовность соединений, воинских частей и военных объектов Центрального военного округа.

«Несмотря на отмеченные вибрации и колебания земной поверхности в трех регионах — Башкирии, Свердловской и Челябинской областях, дежурные силы несут службу в штатном режиме, военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций нет», — заявили ТАСС в пресс-службе ЦВО.

Экстренные службы получили более 600 звонков от жителей о землетрясении. Об этом сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Судя по сообщениям в соцсетях, больше всего досталось жителям Катав-Ивановска

«Мы проснулись от того, что дом хорошенько тряхнуло. Было такое чувство, что произошел взрыв, сопровождающийся тупым грохотом. Кровать как будто кто-то сильно качал в несколько рук.

Сувениры на тумбочках и зеркальной полке звенели, некоторые попадали. За окном сильно воют собаки», — написала на своей станице «ВКонтакте» председатель Совета депутатов города Галина Федосеева.

На здании больницы в Катав-Ивановске были обнаружены трещины, отметил глава министерства общественной безопасности Евгений Савченко . По его словам, из-за них были эвакуированы пациенты и медперсонал. Кроме того, в нескольких городских школах утром 5 сентября отменили занятия, здания обследуют сотрудники МЧС

«Очень жутко. Дом качался. Стены и потолок ходили ходуном. Кресло вместе со мной подскакивало. Я кино смотрела. Очень страшно. Два толчка. Первый раз непонятно. Просто все поплыло. А второй минуты через 3-4, и потом оглушающе тихо как-то. Я уже потом начала звонить в МЧС. Они сказали — да, много звонков», — рассказала «Газете.Ru» жительница Уфы.

Толчки ощутили и жители Копейска. Семен Богачев рассказал, что вместе с женой он проснулся в 4 часа утра из-за сильных колебаний.

«Мы вышли во двор, осмотрелись. Все было спокойно, никаких разрушений не было. Вскоре подземные толчки прекратились. Но мы так и не смогли уснуть, до утра обсуждая происшествие. Все гадали, что это может быть. Ведь мы живем не в сейсмоактивной зоне. А потом в новостях прочитали о том, что на Урале действительно произошло землетрясение», — сообщил Богачев газете «Копейский рабочий».

«Люди стали обращать внимание на трещины на домах, вспоминать, были они вчера или нет. В нашем супермаркете тоже все попадало с полок. Разбилось несколько бутылок с алкоголем, упали консервы», — написал житель Копейка Александр на своей странице «ВКонтакте».

Тем временем жители Уфы жалуются на то, что ночью не могли дозвониться в МЧС по номеру 112, сообщает местное издание «ufa1.ru».

«Живем на 7 этаже. Была идеальная тишина, и было слышно, как шатается дом. Качались вещи, висевшие в ванне на сушилке! Шаталась даже сумка, которая висела на ручке двери.

Пытались позвонить в МЧС на номер 112, но эти товарищи включали нам музыку три раза, по 35 и по 50 секунд, и звонок сбрасывался.

Вот такие у нас службы», — цитирует портал местного жителя Георгия.

О том, что МЧС сбрасывает звонки, рассказали уфимцы Светлана и Александр.

«У нас дом шатался в четыре утра и посуда гремела на кухне. Мы с мужем от этого проснулись. Страшно очень. МЧС звонки сбрасывает», — заявила девушка.

«Всей семьей эвакуировались. Телефон 112 не отвечал. В других службах 101,102, никаких рекомендаций и комментариев по действиям не дали. По радио тоже ничего. Спустя полтора часа вернулись в квартиру», — отметил мужчина.

Тем не менее, некоторые все же получили смс-предупреждение от МЧС.

«Местами в Белорецком, Салаватском районах и в Уфе зафиксированы подземные толчки. Угрозы населению нет. Будьте внимательны и осторожны. Телефон 101», — публикуют местные издания скрины сообщений.

Отметим, что пять лет назад в Челябинской области произошло еще одно необычное природное явление. 15 февраля 2013 года на территории региона взорвался метеорит. Мощная взрывная волна выбила стекла в нескольких тысячах домах. Среди пострадавших оказались 1,5 тыс. человек, в том числе более 300 детей. Большинство получили ранения от разбившихся в домах стекол.

Мощность взрыва метеорита составила 460 килотонн в тротиловом эквиваленте. Об этом позднее заявили эксперты французской комиссии по атомной энергии. Взрыв стал самым сильным со времен падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году. Его взрывная энергия была оценена учеными в 40–50 мегатонн.