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Организатору драки на рок-фестивале дали срок
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Организатор драки на рок-фестивале в Миассе получил шесть лет колонии 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд в среду приговорил к шести годам колонии общего режима обвиняемого в организации массовых беспорядков на рок-фестивале в городе Миасс (Челябинская область) в 2010 году Александра Гиря, сообщила пресс-служба Челябинского облсуда.
Гирь обвиняется в "организации массовых беспорядков" и "возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе". По данным прокуратуры, в августе 2010 года Гирь с другими лицами организовал массовые беспорядки на рок-фестивале "Торнадо" в Миассе, в ходе которых пострадали более 30 человек.
Причиной послужил возникший накануне конфликт между любителями рок-музыки с одной стороны и владельцем точки питания Назаряном и Гирем — с другой, поясняет прокуратура. Гостей фестиваля избивали битами, металлическими прутьями, использовали травматические пистолеты, пострадавшим причинен вред здоровью различной степени тяжести.
"Гирю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших 129 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда", — говорится в сообщении.
Он признан виновным в "организации массовых беспорядков" и "возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе", уточняется в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ, добавляет пресс-служба.
По данным прокуратуры региона, в 2012–2014 годах Челябинским областным судом осуждены 12 участников и четыре организатора беспорядков. Уголовное дело в отношении Гиря было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с тем, что он скрывался от следствия. В июне 2016 года расследование по уголовному делу было возобновлено в связи с задержанием Гиря в аэропорту "Шереметьево" в Москве.
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