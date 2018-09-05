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Запах гари, нет движения: крупный сбой в метро Москвы
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Очевидцы пожаловались на крупный сбой в метро Москвы
Дни.ру
13 минут назад
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Фото:
РИА Новости
Поезда не ходят по Люблинско-Дмитровской (салатовой) ветке Московского метрополитена, передает telegram-канал Huepub со ссылкой на очевидцев. Пассажиры сообщают о сильном запахе гари.
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