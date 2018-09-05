Запах гари, нет движения: крупный сбой в метро Москвы

Очевидцы пожаловались на крупный сбой в метро Москвы

Поезда не ходят по Люблинско-Дмитровской (салатовой) ветке Московского метрополитена, передает telegram-канал Huepub со ссылкой на очевидцев. Пассажиры сообщают о сильном запахе гари.