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Запах гари, нет движения: крупный сбой в метро Москвы
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Очевидцы пожаловались на крупный сбой в метро Москвы 

Дни.ру 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Поезда не ходят по Люблинско-Дмитровской (салатовой) ветке Московского метрополитена, передает telegram-канал Huepub со ссылкой на очевидцев. Пассажиры сообщают о сильном запахе гари.
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