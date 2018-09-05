СМИ: в результате взрыва на западе Грузии один человек погиб

ТБИЛИСИ , 5 сентября. / ТАСС /. Один человек погиб и трое получили ранения в результате взрыва неустановленного устройства в городе Поти на западе Грузии . Об этом в среду сообщила телекомпания Rustavi 2 с места происшествия.

По предварительным данным, в руках у молодых людей взорвалась граната. Четверых пострадавших доставили в городскую больницу. Один из них скончался.

Инцидент произошел на одной из центральных улиц Поти на рассвете. Место взрыва оцеплено полицией, проводятся следственные действия. МВД пока не комментирует данный факт.

Консультант магазина рядом с местом происшествия рассказал журналистам, что «на рассвете несколько мужчин приобрели в торговой точке продукты, в том числе спиртные напитки». «Они сели на лавочке рядом с магазином и несколько часов (два или три) пили. Не шумели, вели себя тихо. Вдруг раздался взрыв», — сказал очевидец.