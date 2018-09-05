В грузинском Поти произошел взрыв

При взрыве в грузинском Поти погиб человек

Один человек погиб и три пострадали при взрыве в грузинском портовом городе Поти , сообщил в среду грузинский Первый канал.

По данным ТВ, взрыв произошел утром в среду. Предположительно взорвалась граната. Среди пострадавших один несовершеннолетний, который в тот момент проходил мимо и получил ранения.