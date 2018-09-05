Ещё
В грузинском Поти произошел взрыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге

При взрыве в грузинском Поти погиб человек 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Один человек погиб и три пострадали при взрыве в грузинском портовом городе Поти, сообщил в среду грузинский Первый канал.
По данным ТВ, взрыв произошел утром в среду. Предположительно взорвалась граната. Среди пострадавших один несовершеннолетний, который в тот момент проходил мимо и получил ранения.
"МВД приступило к расследованию дела по двум статьям: 236 ("Противоправное приобретение, хранение, изготовление огнестрельного оружия или взрывных устройств") и 124 ("Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", — заявили журналистам в МВД Грузии.
Последние новости
Избили, сняли, убежали. Новое жестокое хобби подростков В реальном Крыму все немного по-другому Порошенко "взбесился" из-за одного слова Тимошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами39
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге23
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина66
Путину пообещали «острый разговор»313
Захарченко убил Чебурашка1196
Видео
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:05
Россиянам пообещали два бабьих лета
Погода Общество
02:58
То ли взорвали, то ли сбили: гибель Ту-154 не дает покоя Польше
Происшествия Статьи
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
01:00
Лепс оценил стоимость своей коллекции икон
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение