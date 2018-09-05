Пассажиры сообщили о ЧП в московском метро

Пассажиры сообщили о хлопке в вагоне московского метро

На Калининско-Солнцевской линии столичного метро утром 5 сентября произошло задымление. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на очевидца.

По его словам, это случилось на перегоне между станциями «Новогиреево» и «Перово» примерно в 07:50. Сначала пассажиры услышали хлопок, а затем увидели дым. Собеседник радиостанции рассказал, что в вагоне сработала противопожарная система.

"Была паника. Предположительно кислород был выжжен порошковой системой тушения. Люди, задыхаясь, шли по головам в другой конец вагона", — рассказали пассажиры.

Представители подземки ситуацию пока не прокомментировали. В соцсетях также нет информации о случившемся.