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Пассажиры сообщили о ЧП в московском метро
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Пассажиры сообщили о хлопке в вагоне московского метро 

Рамблер 25 минут назад
Фото: РИА Новости
На Калининско-Солнцевской линии столичного метро утром 5 сентября произошло задымление. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на очевидца.
По его словам, это случилось на перегоне между станциями «Новогиреево» и «Перово» примерно в 07:50. Сначала пассажиры услышали хлопок, а затем увидели дым. Собеседник радиостанции рассказал, что в вагоне сработала противопожарная система.
"Была паника. Предположительно кислород был выжжен порошковой системой тушения. Люди, задыхаясь, шли по головам в другой конец вагона", — рассказали пассажиры.
Представители подземки ситуацию пока не прокомментировали. В соцсетях также нет информации о случившемся.
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