В Кемерово вспыхнул пожар на химзаводе

В Кемерово вспыхнул пожар на заводе «Азот»

Крыша одного из цехов предприятия "Азот" в Кемерово частично обрушилась в среду во время ремонтных работ, после чего начался пожар, который уже ликвидирован; по предварительным данным, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

"В производственном цехе "Азота" велись ремонтные работы. Произошло частичное обрушение кровли, после чего произошел пожар, причины которого устанавливается. Сигнал о происшествии поступил в 11.42 (07.42 мск)", — сообщил собеседник агентства.

Представитель главка МЧС отметил, что на территории завода находится своя пожарно-спасательная часть, и в течение десяти минут возгорание было ликвидировано. Привлекались также пожарные из других частей.

"Сейчас там уже все ликвидировано. По пострадавшим информация уточняется, но, по предварительной информации, это два человека. Погибших нет" — сообщил собеседник, добавив, что взрывов на заводе не было.

В пресс-службе "Азота" сообщили, что официальная информация о происшествии готовится. "Было небольшое возгорание, оно уже ликвидировано", — сказали на предприятии, уточнив, что пострадавшие есть, но случаи не тяжелые.