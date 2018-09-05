Пенсионерка с тряпкой дала отпор вору

Квартирный вор нарвался на пенсионерку с тряпкой и пожалел

городе Камень-на-Оби 77-летняя женщина дала отпор вору, попытавшемуся похитить вещи из ее дома. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Как выяснили следователи, злоумышленник локтем разбил окно частного дома, где проживает пенсионерка, и залез внутрь через образовавшийся проем. Вор похитил металлические изделия, чтобы сдать их в пункт приема металла. В момент, когда обвиняемый вылезал из окна ногами вперед, держа похищенное, к дому подошла потерпевшая.

Отважная пенсионерка не растерялась, начала кричать и бить обвиняемого тряпкой, поднятой с земли. Растерявшийся злоумышленник попытался убежать, но женщина бросилась в погоню с криками «ловите вора». Преступника поймали случайные свидетели произошедшего.

Дело в отношении вора направлено в суд. Он признал вину в полном объеме, активно способствовал расследованию, свое поведение объяснил алкогольным опьянением. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В 2017 году в Лондоне пенсионер с зонтом напал на вооруженных грабителей, которые ломали закрытую дверь ювелирного магазина при помощи топоров и кувалды. Тогда преступникам удалось сбежать.