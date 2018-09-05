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На Урале после толчков дома покрылись трещинами
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На Урале после землетрясения на домах образовались трещины 

BFM.RU 1 час назад
Фото: © Flickr / Matt Katzenberger
В районе Уральских гор произошло землетрясение магнитуда 5,4. Такие данные передает РИА Новости со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН. Эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 03:58 по местному времени (1:58 мск), находился на территории Катав-Ивановского района. Очаг залегал на глубине около 10-ти километров.
По данным регионального управления МЧС России, погибших и пострадавших нет, разрушений зданий и сооружений не выявлено. На производственный процесс происшествие не повлияло. В Челябинской области сформированы 16 рабочих групп, которым поставлена задача проверить социально значимые объекты, а также объекты инфраструктуры и жилые дома. Также организовано взаимодействие с коллегами из Башкирии, где также зафиксирована сейсмическая активность.
Как пишет председатель Совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в городе треснул двухэтажный дом, также есть трещины в стенах центральной больницы. «Мы проснулись от того, что дом хорошенько тряхнуло», — отметила она, насчитав одиннадцать толчков. По ее словам, люди выбегали на улицу. «В Уфе, как пишет в личку один из блогеров, тоже трясло — провалилась земля и асфальт на одной из центральных улиц», — добавила Федосеева.
По последним данным, больницу в городе Катав-Ивановске Челябинской области эвакуировали после произошедшего землетрясения, сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко, не уточнив, где именно разместили эвакуированных.
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