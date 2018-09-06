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Названо число поврежденных домов на Урале
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На Урале землетрясение повредило почти 60 соцобъектов и жилых домов 

РИА Новости + ещё 51 1 час назад
Фото: © Flickr / Matt Katzenberger
Почти 60 социально значимых объектов и жилых домов получили повреждения в результате землетрясения на территории Челябинской области и Башкирии, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба в зоне ЧС.
"Выявлены незначительные повреждения в 37 социально-значимых объектах, восьми многоквартирных и 12 частных жилых домов", — сказал собеседник агентства.
В ночь на среду в семи километрах северо-западнее Катав-Ивановска в Челябинской области зафиксировали землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 5,5. Очаг залегал на глубине 10 километров. Погибших и пострадавших нет. В МЧС России уточнили, что землетрясение магнитудой 5,9 ощущалось на территории 15 муниципальных образований Челябинской области и Башкирии.
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