Уральцы после землетрясения пожаловались на службу 112

Жители Урала, где в ночь на 5 сентября произошло землетрясение, заявили, что не могли дозвониться до экстренных служб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, по номеру 112 им никто не отвечал: в трубке либо играла приятная музыка, либо диспетчеры сбрасывали звонки.

По данным Mash, в ночь происшествия на линии работали восемь операторов, которые не успевали отвечать всем.

Гражданам, которые смогли дозвониться, операторы советовали встать в проем несущей стены или покинуть свои дома.

Землетрясение магнитудой 5,5 (по другим данным, 5,6 или 5,9) произошло в ночь на 5 сентября в 133 километрах к востоку от Уфы. В первый раз сейсмическая активность была зафиксирована в Катав-Ивановском муниципальном районе в 03:58 (01:58 по Москве) на глубине в десять километров.

Всего в зону землетрясения попали 17 населенных пунктов. В частности, толчки ощущались в Магнитогорске, Челябинске, Екатеринбурге и Уфе. Местные жители рассказали в соцсетях, что их дома «ходили ходуном», с полок падали вещи, а на стенах появлялись трещины.

В результате землетрясения, по предварительным данным, никто не пострадал. Серьезных разрушений власти не зафиксировали, однако несколько жилых домов получили повреждения.